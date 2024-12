Ekstraklasowy bój o ćwierćfinał Pucharu Polski. Jeden gol dał przesądził o awansie

W 1/8 finału Pucharu Polski Widzew Łódź przyjechał do Kielc, aby zmierzyć się z miejscową Koroną. Na pierwszego gola kibicom przyszło poczekać aż do drugiej połowy - wówczas na prowadzenie wyszli gospodarze. Goście do ostatnich minut starali się odwrócić losy tego spotkania, ale ostatecznie nie potrafili tego zrobić. Kielczanie wygrali i to oni zagrają w ćwierćfinale Pucharu Polski.