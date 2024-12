Historyczny występ Polek doceniony. Jest pierwsza decyzja, ogłosili w Wiedniu

Aż 18 lat musieli czekać polscy kibice, by znów cieszyć się z miejsca polskich piłkarek ręcznych w najlepszej dziesiątce kontynentu. Nie ukrywajmy: to turniej znacznie trudniejszy od mistrzostw świata, tu nie ma spotkań z zespołami pokroju Grenlandii, Chile czy Iranu, które można potraktować jak mocniejszy trening. W Bazylei i Debreczynie Polki wreszcie spisały się na miarę potencjału, skończyły dziewiąte. I to dało im rozstawienie w eliminacjach mistrzostw świata. Już wiadomo, z kim o ten mundial zagrają.