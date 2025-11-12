Industria Kielce - Aalborg w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 13 listopada 2025 godz. 18:45W czwartek, 13 listopada w hali „Legionów” w Kielcach zmierzą Industria Kielce oraz Aalborg Håndbold z Danii. Kielczanie słabo rozpoczęli sezon i na półmetku rozgrywek plasują się w grupie dopiero na 6. miejscu z 4 pkt. Z kolei Aalborg prezentuje się bardzo solidnie - po 6 meczach mają 10 pkt i zajmują 2. pozycję w grupie, co czyni ich poważnym rywalem w walce o bezpośredni awans. la Kielc będzie to dobra okazja, by odrobić straty i poprawić sytuację w tabeli, zaś dla Aalborgu - potwierdzić aspiracje lidera i zbudować kolejną wygraną w europejskiej elicie. Zapraszamy na relację na żywo.