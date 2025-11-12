FC Barcelona - Orlen Wisła Płock w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 13 listopada 2025 godz. 20:45W czwartek, 13 listopada FC Barcelona i Orlen Wisła Płock zmierzą się w 7. kolejce Ligi Mistrzów - spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla układu w grupie. Barcelona prezentuje mocną formę i zajmuje w 2. pozycję, natomiast Wisła Płock jest tuż za plecami Katalończyków ze stratą zaledwie dwóch oczek. Czeka nas dynamiczna potyczka, w której każda bramka może mieć ogromne znaczenie. Czy "Nafciarze" sprawią niespodziankę i wywiozą komplet punktów z trudnego terenu? Zapraszamy na relację na żywo.