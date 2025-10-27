Legia Warszawa - Pogoń Szczecin w 1/16 finału STS Pucharu Polski. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 października 2025 godz. 21:00Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin niemal równo miesiąc po meczu tych drużyn w PKO BP Ekstraklasie. „Wojskowi” wygrali wówczas 1-0 po bramce z rzutu karnego Milety Rajovicia. Od tamtego czasu „Legioniści” zagrali pięć spotkań, podczas których wygrali zaledwie jedno. „Portowcy” z kolei na trzy ostatnie pojedynki od meczu z Legią, dwa zakończyli zwycięsko. To z pewnością jedna z ciekawych par na tym etapie Pucharu Polski. Zapraszamy na relację na żywo.