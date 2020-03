Piłkarze Śląska Wrocław zgodzili się na sporą obniżkę wynagrodzenia podczas trwania pandemii koronawirusa. Większość ich zarobków zostanie zamrożona, a piłkarze otrzymają od 15 do 30 proc. swoich pensji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Lukas Klemenz: Mam nadzieję, że dokończymy sezon. Wideo INTERIA.TV

Co ważne, piłkarze i zarząd Śląska ustalili, że wynagrodzenie nie zostanie obniżone najmłodszym zawodnikom, którzy nie mieli jeszcze czasu, by "odłożyć" pieniądze na czarną godzinę.



Przerwanie rozgrywek oznacza dla klubów ogromne straty, przez m.in. brak wpływów z biletów oraz transmisji spotkań. Podobne kroki do Śląska podjęło już sporo klubów zagranicznych lig.





Oświadczenie Śląska Wrocław:

Reklama

"W związku z pandemią koronawirusa, zawieszeniem rozgrywek PKO Ekstraklasy i w konsekwencji zamrożeniem przychodów do budżetu klubu, przedstawiamy wspólne stanowisko zarządu oraz piłkarzy WKS Śląsk Wrocław w sprawie częściowego wstrzymania wynagrodzeń zawodników.



W wyniku wspólnie wypracowanego porozumienia, w trosce o stabilność finansową i przyszłość klubu, zawodnicy Śląska Wrocław zgodzili się na zamrożenie znacznej części swoich wynagrodzeń. Tym samym będą otrzymywać od 15% do maksymalnie 30% swoich podstawowych miesięcznych pensji.



- Wszyscy wspólnie walczymy z koronawirusem. W tej walce kluczowa jest nasza solidarność. Cieszę się, że piłkarze Śląska - osoby ważne i podziwiane przez wielu wrocławian - w tej wyjątkowej sytuacji zdali egzamin z solidarności i jako pierwsi w Polsce postanowili w ten sposób dać przykład odpowiedzialności za losy swojego klubu - podkreśla Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.



Zawieszenie części wynagrodzeń to sposób na pomoc klubowi oraz jego pracownikom, a także zminimalizowanie strat związanych z wyjątkowo trudnym okresem, w którym z powodu zawieszenia rozgrywek klub nie jest w stanie generować żadnych przychodów.



- Rozumiemy powagę sytuacji, która dotyka nas wszystkich. Wierzymy, że tylko jednocząc się w obliczu problemów, możemy je wspólnie przezwyciężyć - dodaje Krzysztof Mączyński kapitan WKS-u.



Zmianie nie ulegnie wysokość wynagrodzeń jedynie najmłodszych piłkarzy.



- To inicjatywa rady drużyny, która świadczy o odpowiedzialności doświadczonych zawodników i prawdziwym charakterze naszego zespołu - zaznacza Piotr Waśniewski, prezes zarządu Śląska Wrocław".