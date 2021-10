- Po golu na 0:2 wydawało się, że głowy i nogi piłkarzy Legii będą cięższe i są w kryzysie. A tymczasem Legia ruszyła do przodu. Widać było, że bardzo chcą zdobyć kontaktowego gola. W moim odczuciu gospodarze pokazali charakter - ocenił Runjaić.

Szkoleniowiec gości może być zadowolony. Pogoń awansowała na trzecie miejsce w tabeli i do liderującego Lecha Poznań traci tylko trzy punkty.

- Wiedzieliśmy, że musimy pokazać się z jak najlepszej strony i jako drużyna grać i przetrwać. Udało nam się to przez cały mecz. Zaczęliśmy dobrze, ale Legia pokazała od 20-25 minuty bardzo dobre akcje. W efekcie był to wyrównany i otwarty mecz. Jednak w odpowiednim czasie zdobyliśmy bramkę na 1-0, a tuż po przerwie podwyższyliśmy na 2-0. Pokazaliśmy się z dobrej strony. Chłopcy dali z siebie wszystko. Powinniśmy lepiej wykorzystać nasze kontry, bo bramką na 3-0, mogliśmy zamknąć ten mecz. A tak, do końca było interesująco. Gratuluję drużynie. Teraz pozostał nam jeden mecz przed przerwą na kadrę i musimy do niego podejść z pełną koncentracją - zakończył Runjaić.



asz

Reklama