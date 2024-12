Jak na Giewoncie. Turcja wybrała na mecz miasto w górach. Polska ją ograła

Na losowanie grup w eliminacjach do EURO 2026 Biało-Czerwoni nie mogli narzekać, byli wysoko rozstawieni, nie mogli wpaść na żadnego potentata. Awans do finałowej imprezy wywalczą zwycięzcy 10 grup, z kolei osiem ekip z drugich miejsc z najlepszym bilansem powalczy o to w barażach.