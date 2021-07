Lovrencsics to postać dobrze znana wszystkim sympatykom Ekstraklasy - Węgier był zawodnikiem poznańskiego Lecha w latach 2012-2016. W trakcie pierwszego sezonu w Polsce był on zawodnikiem wypożyczonym z Lombard Papa, zespołu ze swojej ojczyzny, potem zaś został już pełnoprawnym piłkarzem "Kolejorza".

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!





Hajduk Split docenił zdolności byłego gracza Lecha

Ostatnie kilka sezonów Gergo Lovrencsics spędził w Ferencvarosi TC, ekipie z Budapesztu, jednak wraz z początkiem lipca jego kontrakt z tym zespołem wygasł. Węgier jednak niemal od razu związał się z kolejnym pracodawcą.



Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy Hajduka, nie szczędził pochwał pod adresem piłkarza. "Gergo jest bardzo utalentowanym technicznie zawodnikiem, o bardzo dobrych cechach taktycznych, fizycznych i psychicznych. Jest prawym obrońcą o skłonnościach do ataku, który pasuje do stylu i modelu gry, do których dążymy. Jest obdarzony silnym duchem rywalizacji, zwycięską mentalnością i umiejętnościami przywódczymi" - stwierdził.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Reklama

Gergo Lovrencsics spędzi w Chorwacji przynajmniej dwa lata

Zawodnik podpisał kontrakt do 2023 roku. Jak stwierdzono w oficjalnym komunikacie, będzie on bronić barw drużyny ze Splitu w koszulce z numerem 26.



Gergo Lovrencsics w ostatnim czasie skupiał się na występach w kadrze jako jeden z reprezentantów Węgier na Euro 2020. Wystąpił we wszystkich trzech meczach kadry narodowej na turnieju - spotkanie z Portugalią rozpoczął w pierwszym składzie, z kolei w trakcie starć z Francją i Niemcami wchodził z ławki.

Zdjęcie Gergo Lovrencsics niedawno wystąpił na Euro 2020 / Alex Livesey - UEFA / Contributor / Getty Images

PaCze