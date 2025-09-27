Wisła Kraków - Polonia Bytom w 11. kolejce 1. Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 29 września 2025 godz. 19:00W poniedziałek, 29 września 2025 roku, Wisła Kraków podejmie Polonię Bytom w meczu 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Wisła Kraków, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce, obecnie lideruje w tabeli 1. Ligi, prezentując solidną formę w dotychczasowych spotkaniach. Z kolei Polonia Bytom, beniaminek rozgrywek, zaskakuje swoją postawą i stawia ambitny opór rywalom. Zapowiada się emocjonujące widowisko przy Reymonta. Zapraszamy na relację na żywo.