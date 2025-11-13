Polska U21 - Włochy U21 w eliminacjach do ME 2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 14 listopada 2025 godz. 16:0014 listopada reprezentacja Polski do lat 21 zmierzy się ze swoimi rówieśnikami z Włoch w ramach eliminacji do ME U21 2027.. Polska ekipa jak dotąd zachowała imponującą formę - wygrała ostatnie cztery mecze, zdobywając aż 16 goli, przy tym nie tracąc żadnego. Włosi również pozostają niepokonani w czterech spotkaniach. Stawka tej potyczki jest wysoka - objęcie prowadzenia w grupie i przybliżenie się do awansu na ME. Czy Polacy poradzą sobie z wymagającym rywalem? Zapraszamy na relację na żywo.