Litwa - Holandia w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 września 2025 godz. 18:007 września w Kownie reprezentacja Litwy zmierzy się z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Spotkanie na stadionie Dariaus ir Girėno zapowiada się jako starcie drużyny, która walczy o punkty i prestiż, z jedną z europejskich potęg. Oranje, uznawani za faworytów, chcą umocnić swoją pozycję w grupie i potwierdzić wysokie aspiracje. Litwini liczą natomiast na atut własnego boiska, dyscyplinę w obronie oraz zaskoczenie rywala szybkim przejściem do ataku. Mecz zapowiada się emocjonująco. Zapraszamy na relację na żywo.