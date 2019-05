1 7

Do 55. minuty rewanżowego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów Ajax Amsterdam prowadził u siebie z Tottenhamem 2-0, a w dwumeczu 3-0. To jednak goście zdobyli trzy kolejne bramki i awansowali do finału. Piłkarzy i fanów Ajaksu ogarnęła rozpacz. Pierwszy od 23 lat finał LM dla zespołu z Amsterdamu wydawał się przesądzony. A jednak musi obejść się smakiem. Rozpacz piłkarzy Ajaksu Amsterdam