Wrocławianie udali się do Estonii osłabieni brakiem pierwszego szkoleniowca oraz wyborowego snajpera. Trener Jacek Magiera został w kraju z powodu zakażeniem koronawirusa, z kolei hiszpański napastnik Erik Exposito boryka się z kontuzją.

Śląsk przystąpił do rywalizacji na europejskiej arenie po raz 12. w historii. Wrócił na nią po sześciu latach przerwy. Pod nieobecność Magiery drużyną dyrygował zza linii bocznej jego asystent, Tomasz Łuczywek.



Paide Linnameeskond to aktualny wicemistrz kraju. W obecnym sezonie (system wiosna-jesień) drużyna zajmuje trzecią lokatę po 16 rozegranych kolejkach. Do lidera traci sześć punktów.

Reklama

W pierwszej odsłonie długo żadna z drużyn nie była w stanie zagrozić bramce rywala. Dopiero w 38. minucie idealnie do prostopadłego zagrania Mateusza Praszelika wyszedł Waldemar Sobota. Uderzył bez zastanowienia sprzed pola bramkowego, ale trafił wprost w golkipera.

O wiele więcej emocji dostarczyła nam druga połowa. W 50. minucie wydawało się przez moment, że wrocławianie będą bliscy objęcia prowadzenia. W "szesnastce" gospodarzy upadł szarżujący Sebastian Bergier. Reakcja arbitra? Żółta kartka za próbę wymuszenia rzutu karnego.



Dziesięć minut później Bergier opuścił boisko, a w jego miejsce do gry desygnowany został Fabian Piasecki. Jak się miało okazać, roszada się opłaciła, ale zanim do tego doszło, polski zespół wypracował sobie kolejną okazję do zdobycia bramki. Tym razem po strzale Praszelika, głową dobijał Robert Pich. Przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką.



Fabian Piasecki otwiera wynik spotkania

Wreszcie nadeszła 66. minuta. Patryk Janasik zagrał piłkę w pole karne, przytomnie przepuścił ją Praszelik, a akcję skutecznym strzałem po ziemi wykończył Piasecki. Znakomite wejście zmiennika!

Chwilę później Piasecki stanął przed szansą na strzelenie drugiego gola. Jego kąśliwe uderzenie "szczupakiem" zdołał jednak wybronić Mihkel Aksalu.



Na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem po nieszczęśliwej interwencji piłkę do swojej bramki skierował Wojciech Golla i zrobiło się nerwowo. Wrocławianie ruszyli z determinacją do ataku i zostali wynagrodzeni w samej końcówce. Centrę Krzysztofa Mączyńskiego strzałem głową z pięciu metrów na gola zamienił Mark Tamas.

Paide Linnameeskond - Śląsk Wrocław 1-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Piasecki (66.), 1-1 Golla (78. samobójcza), 1-2 Tamas (89.)

Paide: Aksalu - Saliste, Klavan (71. Drame), Konda, Ojamaa - Frolov, Yusif, Mool, Luts (90. Owusu-Sekyere) - Tur (90. Piht), Anier.

Śląsk: Szromnik - Lewkot, Golla, Tamas - Janasik, Mączyński, Praszelik (86. Makowski), Stziglec (86. Garcia) - Sobota, Bergier (60. Piasecki), Pich.

Rewanż - 15 lipca we Wrocławiu.