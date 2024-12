Koniec cudownej passy w Europie. Feta odwołana, Legia znalazła wreszcie pogromcę

Legia Warszawa przegrała 1:2 z FC Lugano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Aż do dzisiaj pozostawała jedyną ekipą w europejskich pucharach bez straty gola. Fantastyczna passa trwała 400 minut. Wicemistrzowie Polski objęli prowadzenie jeszcze przed upływem kwadransa i wydawało się, że to początek kolejnego demontażu rywala. Zamiast triumfu i awansu do 1/8 finału były jednak dwie bezwzględne riposty. Po czerwonej kartce dla Radovana Pankova gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę.