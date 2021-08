Liga Konferencji. Raków Częstochowa zarobił już ponad półtora miliona euro

Liga Konferencji

Ekipa Rakowa Częstochowa, która w tym sezonie debiutuje w europejskich pucharach, awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji, zarabiając przy tym już 1,65 mln euro z tytułu nagród od UEFA. Jeśli "Czerwono-Niebiescy" awansują do fazy grupowej rozgrywek, to otrzymają 2,94 mln euro premii. Wcześniej muszą wyeliminować jednak belgijskiego rywala - KAA Gent.

