Najpierw jednak polskie zespoły muszą awansować do tej fazy. Na razie wszystkie zagrają w w drugiej rundzie eliminacji. Pogoń zagra z NK Osijek, Raków z Suduvą Mariampol, a Śląsk z Araratem-Armenią Erywań. Te mecze odbędą się 22 i 29 lipca.

Spotkania trzeciej rundy eliminacji zaplanowano na 5 i 12 sierpnia.



Grupa 1



Drużyny rozstawione:



Arda Kyrdżali (Bułgaria) / Hapoel Beer Szewa (Izrael)

Dinamo Batumi (Gruzja) / BATE Borisov (Białoruś)

FK Partizan (Serbia) / FC DAC 1904 Dunajská Streda (Słowacja)

FK Astana (Kazachstan) / AS Áris (Grecja)



Drużyny nierozstawione:



PFK Soczi (Rosja) / Keşlə FK (Azerbejdżan)

Kuopion Palloseura (Finlandia) / Vorskla Poltava (Ukraina)

Petrocub Hîncești (Mołdawia) /Sivasspor Kulübü (Trucja)

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / Śląsk Wrocław (Polska)



Grupa 5



Drużyny rozstawione:



Apóllon FC (Cypr) / MŠK Žilina (Słowacja)

Sūduva Mariampol (Litwa) / Raków Częstochowa (Polska)

Hammarby IF (Szwecja) / NK Maribor (Słowenia)

FC København (Dania) / Torpiedo Żodzino (Białoruś)



Drużyny nierozstawione:



FK Čukarički (Serbia) / Sumqayıt FK (Azerbejdżan)

Łokomotiw Płowdiw (Bułgaria) / 1.FC Slovácko Uherské Hradiště (Czechy)

Rubin Kazań (Rosja)

HNK Hajduk (Chorwacja) / Toboł Kustanaj (Kazachstan)



Grupa 6



Drużyny rozstawione:



FK Sutjeska (Macednia) / Maccabi Tel Awiw (Izrael)

CSKA Sofia (Bułgaria) / FK Liepāja (Łotwa)

Qarabağ Ağdam (Azerbejdżan) / Ashdod SC (Izrael)

Linzer ASK (Austria)



Drużyny nierozstawione:



AEL (Cypr) / Vllaznia Shkodër (Albania)

FK Panevėžys (Litwa) / FK Vojvodina (Serbia)

Pogoń Szczecin (Polska) / NK Osijek (Chorwacja)

FC Spartak Trnava (Słowacja) / Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Rumunia)





Reklama