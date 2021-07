Spotkanie ma zostać rozegrane 29 lipca, a rywalem częstochowian będzie zwycięzca z pary FK Suduva Mariampol (Litwa) - Valmiera FC (Łotwa).

"Głównym powodem takiej decyzji jest chęć zapewnienia możliwości uczestnictwa w debiucie Rakowa w europejskich pucharach największej możliwej liczbie kibiców, co przy obecnych obostrzeniach sanitarnych oraz wymogach UEFA nie byłoby możliwe w przypadku rozegrania meczu na stadionie w Częstochowie. Istotna jest także kwestia finalizacji zwiększonego zakresu przebudowy stadionu, w tym prac dodatkowych, które okazały się niezbędne do wykonania przed występami Rakowa w roli gospodarza w nowym sezonie ligowym" - wyjaśniono we wspomnianym komunikacie.

Klub ma zapewnić kibicom transport na mecz - do Bielska-Białej i z powrotem.

Obiekt miejski, na którym na co dzień rozgrywają spotkania ligowe gracze Podbeskidzia, może pomieścić 14 963 widzów. Odbywały się już na nim międzynarodowe spotkania, m.in. mistrzostw świata do lat 20.

Raków w końcowej tabeli ekstraklasy minionego sezonu zajął drugie miejsce.

Zdjęcie Raków Częstochowa /Beata Zawadzka/East News /East News