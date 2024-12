Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zagrają wiosną w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Polskie kluby były tego pewne już przed ostatnią kolejką ligową, a w niej "Jaga" walczyła o to, by awansować bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek, co zagwarantowane już miała Legia. Mistrzowi Polski ta sztuka się nie udała, mimo remisu z Olimpiją Ljubljana. Wiadomo już, z kim nasze zespoły mogą potencjalnie zmierzyć się w kolejnych spotkaniach. Niestety, nasze drużyny mogą na siebie trafić już na poziomie 1/8.