Sparta Praga - Raków Częstochowa w 3. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 18:45Już w czwartek, 6 listopada o 18:45 zapraszamy na relację na żywo z meczu Sparta Praga - Raków Częstochowa w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy UEFA! Spotkanie odbędzie się na stadionie epet ARENA w stolicy Czech. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i sięgnąć po drugie zwycięstwo w tej edycji, natomiast wicemistrz Polski spróbuje sprawić niespodziankę i wywieźć z Pragi cenne punkty. Czeka nas emocjonujące starcie, pełne walki, taktycznych pojedynków i pasji. Bądźcie z nami od pierwszego gwizdka - śledźcie relację minuta po minucie w Interii Sport.