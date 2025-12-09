Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 grudnia 2025 godz. 18:45W czwartek, 11 grudnia Jagiellonia podejmie na własnym stadionie Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Choć Jagiellonia ostatnio nie błyszczała w lidze - przegrała 2–1 z Termaliką, to w europejskich rozgrywkach spisuje się zdecydowanie lepiej. W Ligi Konferencji pozostaje niepokonana (2 wygrane, 2 remisy), a na swoim boisku regularnie potrafi wygrywać. Rayo Vallecano z kolei przyjeżdża do Polski w chwiejnej formie. Ostatnio przegrali w La Lidze, a na wyjazdach nie odnieśli zwycięstwa w ostatnich meczach. Mimo to to Hiszpanie uchodzą za faworytów. Mają ofensywny potencjał, potrafią kreować grę i stwarzają zagrożenie przy stałych fragmentach. Zapowiada się spotkanie walki i taktyki, w którym domowa ambicja Jagiellonii zmierzy się z hiszpańskim doświadczeniem. Emocje gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.