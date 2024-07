Zwrot na Euro, to naprawdę się zdarzyło. Ronaldo i reszta mogli tylko patrzeć

Poniedziałkowe zmagania w ramach Euro 2024 zakończyły się meczem Portugalii oraz Słowenii - i choć to pierwsza z tych drużyn uchodziła przed pierwszym gwizdkiem za zdecydowanego faworyta, to awans zdołała ona sobie wywalczyć dopiero po serii rzutów karnych - jak się okazało, historycznej serii. Bramkarz Diogo Costa dokonał swoistego przełomu, a reszta jego kolegów, z Cristiano Ronaldo na czele, mogła tylko obserwować, jak do tego wszystkiego dochodzi.