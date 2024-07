Męczarnie faworytów i emocje w końcówce! Rykoszet rozstrzygnął sprawę awansu

Obie drużyny długo męczyły się niemiłosiernie, ale to Francja przez większość czasu utrzymywała się przy piłce i wykazywała więcej inicjatywy. Na rozstrzygnięcie musieliśmy czekać jednak niemal aż do samego końca. Wtedy to strzał Randala Kolo Muaniego odbił się rykoszetem od obrońcy i wpadł do belgijskiej bramki. Francja wygrała 1:0 i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024.