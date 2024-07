Los Rybusa przypieczętowany, wszystko jasne. Rosjanie wydali oświadczenie ws. piłkarza

Maciej Rybus do Rosji po raz pierwszy trafił w roku 2012 i od tego czasu - jedynie z krótką przerwą na występy dla Olympique Lyon - stale zawodowo pozostawał związany z tym krajem. Nie zmieniło się to również po tym, jak rosyjskie wojska dokonały agresji zbrojnej na Ukrainę.

Maciej Rybus oficjalnie bez klubu. Rubin Kazań pożegnał gracza

Co dalej z Maciejem Rybusem? Jego agent dawał już pewne sygnały

Co dalej? Agent piłkarza Roman Oreszczuk twierdził niedawno, że on i jego klient rozglądają się za zatrudnieniem zarówno w Rosji, jak i w innych państwach. Raczej trudno jednak oczekiwać, że dojdzie tu do powrotu do PKO BP Ekstraklasy...