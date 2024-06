Portugalczycy do środowego wieczoru kapitalnie radzili sobie na Euro 2024 . Podopieczni Roberto Martineza mieli okazję, by zakończyć pierwszą fazę turnieju nie tylko triumfem w grupie, ale i z pełną pulą na swoim koncie. Selekcjoner był tak pewny siebie, że w spotkaniu z Gruzją dał wolne wielu kluczowym piłkarzom. 50-latek odważnej decyzji chyba szybko pożałował, bo rywale po zaledwie dwóch minutach objęli prowadzenie. Później jeszcze skutecznie wykorzystali rzut karny i przypieczętowali zwycięstwo 2:0 . Sfrustrowany po boisku biegał między innymi Cristiano Ronaldo . Gwiazdor otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, gdy próbował wymusić na arbitrze odgwizdanie przewinienia. Legendzie ewidentnie zależało na dobrym wyniku.

Cristiano Ronaldo ma problem z kibicami

Nerwowe zachowanie utytułowanego gracza mogło mieć też jednak związek z kibicami, którzy od początku turnieju nie dają mu spokoju. Incydenty z Portugalczykiem w roli głównej wydarzyły się już dosłownie wszędzie, nawet podczas treningu reprezentacji. Sytuacja wymknęła się spod kontroli w konfrontacji "Nawigatorów" z Turkami. Najpierw na murawę wbiegł młodzieniec chcący zrobić sobie z idolem wspólne zdjęcie . Dodało to odwagi ciut starszym osobom. Zrobiło się zamieszanie, stewardzi nie potrafili zapanować nad sytuacją. 39-latek był wyraźnie poirytowany, bo zamiast skupiać się na grze, musiał uważać na boiskowych intruzów.

~ ostrzegała UEFA na łamach Associated Press.

Jakiekolwiek wtargnięcie na boisko stanowi naruszenie regulaminu stadionu i będzie skutkować wydaleniem ze stadionu, zakazem udziału we wszystkich meczach turniejowych oraz złożeniem formalnej skargi dotyczącej naruszenia prawa

Czy to coś dało? Nic a nic. Po ostatnim gwizdku starcia Portugalia - Gruzja doszło do skandalicznych scen. Schodzący do szatni Cristiano Ronaldo prawie oberwał od kibica, który chciał tak bardzo spotkać się z idolem, że wyskoczył z trybun i o mały włos nie staranował Portugalczyka. Poważnej kontuzji piłkarza zapobiegła szybka reakcja stewardów. Niech film dostępny w internecie będzie przestrogą dla innych.