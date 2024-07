Giorgi Citaiszwili to zawodnik znany z polskich boisk. W przeszłości reprezentował barwy Wisły Kraków i Lecha Poznań. Podczas Euro 2024 23-latek pomógł debiutującej na tej imprezie reprezentacji Gruzji sensacyjnie wyjść z grupy.

W meczu 1/8 finału z Hiszpanią Gruzini byli skazywani na porażkę, lecz to oni jako pierwsi objęli prowadzenie po samobójczym trafieniu Robina Le Normanda. Podopieczni trenera Luisa de la Fuente doprowadzili jednak do wyrównania jeszcze przed przerwą, a po niej wbili rywalom jeszcze trzy gole, zwyciężając ostatecznie 4:1 .

Euro 2024: Gruzja - Hiszpania. Citaiszwili chwali rywala. "Wygra mistrzostwa Europy"

~ powiedział zawodnik wracający po wypożyczeniu do Dynama Kijów

Hiszpania to fantastyczna drużyna. Wiedzieliśmy to już przed meczem. Myślę, że Hiszpania wygra mistrzostwa Europy, a moi koledzy chyba podzielają moje zdanie

A mówiąc o przebiegu spotkania, dodał: - Staraliśmy się bronić dostępu do naszej bramki. Ale gdyby nie Giorgi Mamardaszwili, rywale strzeliliby pewnie jeszcze więcej goli. Nasz bramkarz bardzo nam pomógł. Walczyliśmy zaciekle. Pierwsza połowa była naprawdę bardzo dobra. Ale potem straciliśmy drugą bramkę i chcieliśmy odrabiać starty, dzięki czemu Hiszpanie mieli dodatkową przestrzeń i dołożyli jeszcze trzy trafienia.

- Mieliśmy świadomość, że Nico Williams to topowy zawodnik. Tak samo jak Lamine Yamal. Ale nie można tego powiedzieć tylko o tym duecie. Dotyczy to także pozostałych zawodników, również tych wprowadzonych z ławki. Byliśmy gotowi na to spotkanie. Trudne spotkanie, bo takie są wszystkie mecze z Hiszpanami. Pokazaliśmy naszego ducha drużyny. W pierwszej połowie udowodniliśmt, że Gruzja może walczyć i przy tym grać w piłkę. Oczywiście, poziom na jakim są hiszpańscy zawodnicy jest na ten moment znacznie wyższy. Nie możemy się z nimi równać. Ale w przyszłości będziemy silniejsi. Mam nadzieję, że za jakiś czas, może za rok lub dwa, znów spotkamy się z Hiszpanią. I pokażemy, że będziemy lepsi niż dzisiaj - stwierdził Giorgi Citaiszwili.