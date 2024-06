Gwizdek sędziego, a potem poruszające sceny. Znów jest głośno o Gruzinach

Gruzja to szalony zespół, który stać na wiele, co pokazała faza grupowa tegorocznych mistrzostw Europy. Mimo to przed niedzielnym meczem w Kolonii to Hiszpania była zdecydowanym faworytem, ale nie wszystko układało się po jej myśli. Sensacyjnie bowiem to Gruzini w 18. minucie objęli prowadzenie. Akcję bramkową swojej ekipy napędził Chwicza Kwaracchelia, a następnie prawą flanką pognał zawodnik Cracovii - Otar Kakabadze. To po jego zagraniu piłkę do własnej bramki posłał Robin Le Normand.

Reklama