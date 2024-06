Hiszpania i Gruzja to ekipy, które przystępowały do 1/8 finału Euro 2024 mając sporą wiedzą na swój temat. Wszak walczyły ze sobą w eliminacjach do rozgrywanego w Niemczech turnieju. Dla "La Roja" nie były to trudne potyczki. Hiszpanie pewnie wygrali oba mecze - 7:1 oraz 3:1 - i w niedzielę na stadionie w Kolonii od początku wzięli się za próbę napoczęcia rywala.

Euro 2024. Sensacyjna bramka Gruzinów, ale Hiszpanie odpowiedzieli

Bramkowy kontratak napędził Chwicza Kwaracchelia - ograł rywala na lewej flance i podał piłkę do środka. Po chwili trafiła ona na prawe skrzydło, po którym gnał już rozpędzony... piłkarz Cracovii - Otar Kakabadze. To właśnie on zagrał w pole karne, próbując obsłużyć dokładnym podaniem "Kwaradonę". Pomocnik SSC Napoli nie dobiegł do piłki, lecz napierał na Robina Le Normanda w taki sposób, że ten posłał ją do własnej bramki.