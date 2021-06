Radomiak Radom to beniaminek Ekstraklasy, który rok temu przepadł w walce o awans w decydującym meczu barażowym z Wartą Poznań. Teraz już awansował bezpośrednio wraz z Termalicą Nieciecza. Czekamy jeszcze na trzeciego beniaminka, którym będzie albo ŁKS Łódź, albo Górnik Łęczna.



Piłkarze z Radomia - rodzinnego miasta Macieja Skorży - wracają do najwyższej ligi po długiej, 36-letniej przerwie. Grali w niej raz, w sezonie 1984/1985, gdy Kolejorz bronił tytułu mistrzowskiego. Bronił nieudanie. W meczach z Radomiakiem wygrał u siebie 2-0 oraz zremisował 1-1 na wyjeździe. Co ciekawe, wszystkie trzy gole w starciach z ówczesnym beniaminkiem strzelił dla lechitów Mariusz Niewiadomski. Warto jednak pamiętać, że latem 1984 roku to właśnie ten radomski beniaminek był pierwszym liderem ekstraklasy, gdy rozpoczął zmagania od imponującego 3-0 z Bałtykiem Gdynia. Początek miał więc bardzo udany, ale ostatecznie z ligi spadł.



Lech Poznań zacznie od Radomiaka Radom

Lechowi Poznań trafił się na pierwszy rzut nowego sezonu mecz z beniaminkiem, co nie jest sytuacją zbyt wygodną. Nie wiadomo bowiem, czego się po nim spodziewać. Starcie odbędzie się przy Bułgarskiej, a poznaniacy zapewne pamiętają niedawny mecz Pucharu Polski rozgrywany w potężnym, rekordowym mrozie na boisku w Sosnowcu. Lechici przeszli wtedy Radomiak rzutami karnymi, omal nie odpadli z ambitną drużyną.



Z mistrzem Polski, warszawską Legia gracze Lecha zmierzą się najpierw w Warszawie 2-3 października, a następnie około 9 kwietnia u siebie. Sezon zakończą pojedynkiem z Zagłębiem Lubin u siebie - 21 albo 22 maja.



Warta Poznań rozpocznie swoją kolejną ligową przygodę od wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław, z którym przegrana odebrała jej szanse na start w tegorocznych europejskich pucharach. Będzie okazja do rewanżu. Derby z Lechem zostaną rozegrane 27-28 listopada najpierw przy Bułgarskiej, a w Grodzisku Wlkp - w przedostatniej kolejce, 14-15 maja.



