Raków Częstochowa - GKS Katowice w 18. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 grudnia 2025 godz. 17:30W niedzielny wieczór dojdzie do meczu Rakowa z GieKSą. Oba zespoły są w dobrej formie - gospodarze wygrali trzy (4-1 z Rapidem i Arką oraz 2-1 ze Śląskiem), a goście dwa (2-0 z Pogonią i 3-1 z Jagiellonią) ostatnie mecze. Sytuacja w tabeli dla obu ekip jest jednak inna. Raków jest blisko czołówki i chciałby przezimować na miejscu gwarantującym "Europuchary". GieKSa jest za to niebezpiecznie blisko strefy spadkowej i ich celem jest zimowanie nad kreską. Zapowiadają się wielkie emocje w Częstochowie. Zapraszamy na relację na żywo!