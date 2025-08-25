Arka Gdynia - Wisła Płock w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 29 sierpnia 2025 godz. 18:00Wisła Płock po pięciu rozegranych meczach jest sensacyjnym liderem PKO BP Ekstraklasy. „Nafciarze” mają na koncie cztery zwycięstwa i jeden remis. Tym razem ich rywalem będzie Arka Gdynia, która po sześciu spotkaniach ma pięć punktów i jest tuż nad strefą spadkową. Oba te zespoły grały ze sobą jeszcze w poprzednim sezonie zapleczu Ekstraklasy. Wówczas Arka wygrała u siebie 2-0, natomiast Wisła zrewanżowała się zwycięstwem w Płocku 1-0. Zapraszamy na relację na żywo.