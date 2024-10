Gdy spojrzysz na te zawodniczki, które zostały zdyskwalifikowane z dwóch ostatnich mistrzostw świata w boksie, to widać, że ich wygląd i występy na ringu wyraźnie pokazują, że istnieje nierównowaga. Rywalizacja z nimi nie jest na równych prawach i nikt z nas nie uważa, że jest to uczciwa rywalizacja. Pomimo dyskwalifikacji, zostały mistrzyniami olimpijskimi w Paryżu. Najwyraźniej po to, aby zwrócić uwagę na tę kontrowersję. Tyle że to my - pozostałe zawodniczki - zostałyśmy z porażkami. W ten sposób nasze prawa są naruszane. Nasz wysiłek poszedł na marne. To niesprawiedliwe, że zawodniczki zdyskwalifikowane w mistrzostwach świata, rywalizowały w igrzyskach olimpijskich. To nie jest uczciwe

~ powiedziała Esra Yildiz Kahraman.