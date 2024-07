Ogromna niespodzianka, tego się nikt nie spodziewał. Polak skorzystał na wycofaniu rywali

Niespodziewana relokacja miejsc

Dziś Polski Związek Judo ogłosił, że Polak wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ma to związek z wycofaniem się jego rywali - szczególnie duże zamieszanie jest ze startem Rosjan i Białorusinów, którzy mogą walczyć w Paryżu pod neutralną flagą i tylko po uzyskaniu odpowiedniej rekomendacji ze strony MKOL.

Kadra się powiększa, a to może nie być koniec

Do Paryża wysyłamy czterech zawodników. Wcześniej awans z rankingu uzyskali Piotr Kuczera (100 kg), Angelika Szymańska (63 kg) i Beata Pacut-Kłoczko (78 kg). Nie musi to być koniec. Kilku polskich judoków znajduje się na granicy awansu, oznacza to, że w najbliższych dniach warto śledzić komunikaty Polskiego Związku Judo i Światowej Federacji.