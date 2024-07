Po bolesnej porażce polskich siatkarzy i tak nie ma złudzeń. Otwarcie o kadrze Grbicia

Po fazie zasadniczej Ligi Narodów trudno było uznać Francuzów za faworytów do wygrania turnieju finałowego rozgrywanego w Łodzi. "Trójkolorowi" przegrali bowiem 4 z 12 spotkań i plasowali się na szóstym miejscu, przez co w ćwierćfinale trafili na trzecich w tabeli Włochów. Ci do Polski wysłali rezerwowy skład, ale i tak poważnie postraszyli mistrzów olimpijskich, którzy wygrali dopiero po tie-breaku.

