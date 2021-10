Czy ekstraklasowy bramkarz trafi do kadry? „Daję selekcjonerowi powody”

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. GKS Katowice - Stomil Olsztyn 2-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Jakub Żelepień, Interia: Stracona bramka popsuła ci nieco humor?

Dante Stipica, Pogoń Szczecin: Nie, myślę, że liczą się przede wszystkim trzy punkty. Byliśmy faworytem i naszym zadaniem było odpowiednio się z tej roli wywiązać. Zero z tyłu zawsze fajnie wygląda, natomiast nie jest to celem samym w sobie.

Za wami 10 kolejek, 19 punktów, co daje średnią 1,9 punktu na mecz. Jesteście na podium, a do Lecha tracicie dwa oczka. Uważasz, że krytyka, która spadła na was w ostatnich tygodniach, była zasłużona?

- Od nas zawsze oczekuje się zwycięstw, więc pod tym względem była zasłużona. Sami zresztą też mieliśmy do siebie wiele zastrzeżeń po tej serii remisów. Z drugiej strony trzeba też zauważyć, że nie przegrywaliśmy w lidze. Teraz, patrząc na tabelę, widzimy, jak ważny jest każdy pojedynczy punkt.

Kolejny mecz ligowy dopiero za dwa tygodnie. Nad czym powinniście twoim zdaniem najmocniej popracować?

- Na razie musimy się przede wszystkim zregenerować i trochę odpocząć. Za chwilę jednak przystąpimy do pracy i będziemy chcieli poprawić wszystko, co nie działa tak, jak powinno.

Jest w Pogoni grupa piłkarzy, którzy rozjechali się na zgrupowania swoich reprezentacji. Czy liczysz na to, że wkrótce i ty dostaniesz zaproszenie od selekcjonera?

- Bardzo bym tego chciał. Staram się dobrze wypadać i myślę, że odkąd jestem w Pogoni, to daję selekcjonerowi powody do tego, żeby mnie obserwował. Decyzja należy do niego. Ja jestem w pełni skupiony na klubie.

Dałeś temu wyraz, przedłużając ostatnio kontrakt aż do 30 czerwca 2026 roku. Bierzesz pod uwagę taki scenariusz, w którym zakończyłbyś karierę w Pogoni?

- Na razie nawet nie myślę o zakończeniu kariery! Nie wiem, kiedy może się to wydarzyć. Podpisałem tak długi kontrakt, bo po prostu poczułem, że jest mi tutaj bardzo dobrze i nie chcę się nigdzie ruszać.

Rodzina zaakceptowała w pełni tę decyzję?

- Rodzina jest dla mnie ważna i konsultowałem tę decyzje z najbliższymi, ale mimo wszystko ja miałem w tej sprawie najważniejszy głos. Chciałem tutaj zostać, poczułem to w sercu. Nikt nie mógł mnie od tego odciągnąć.

Rozmawiał Jakub Żelepień