Wisła Kraków spełniła życzenie trenera. Aż trzy komunikaty jednego dnia

Poważne zmiany w Wiśle Kraków. Nie tylko same odejścia

Kazimierz Moskal ma jasny plan na kadrę. Aż trzy ważne ogłoszenia

We wtorek Wisła Kraków poinformowała o przedłużeniu umów z Igorem Łasickim i Bartoszem Jarochem. Niedługo później padł komunikat ws. przyszłości bramkarza, Kamila Brody. On również pozostanie w drużynie na dłużej. Perspektywiczny golkiper podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku. W kolejce do przedłużenia kontraktu pozostaje również Bartosz Talar, o czym poinformowali jako pierwsi dziennikarze "Meczyki.pl".