Wisła po czasie otrzyma puchar? Zaskakujący zwrot akcji, mogą zmienić wynik

Spotkanie zostało rozegrane w środowy wieczór. Wisła Kraków prowadziła po bramce Danyło Bojko w 52. minucie, ale końcówka należała do rywali. W 72. minucie do remisu doprowadził Michał Fidziukiewicz, a dziesięć minut później zwycięską bramkę zdobył Kamil Banachowicz.

Zamieszanie w Krakowie. Zwrot akcji ws. pucharu

- Musimy opierać się na dokumentach, protokołach, a te po środowym meczu jeszcze do nas nie spłynęły. Dopiero gdy będziemy mieć dokumenty, które potwierdzą udział Sandovala w tym meczu, będziemy mogli zwrócić się do organu odpowiedzialnego za rozgrywki II ligi o kolejne dokumenty, które potwierdzą, ile minut on rozegrał w pierwszej drużynie w tym roku. Nie możemy działać na podstawie statystyk, zamieszczonych w portalach, musimy mieć na to potwierdzenie w protokołach - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Andrzej Godny, przewodniczący Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.