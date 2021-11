Dawid Szulczek, nowy trener Warty Poznań: Znamy cel końcowy. WIDEO WIDEO |

Od poniedziałku najmłodszy trener w PKO Ekstraklasie, 31-letni Dawid Szulczek, pracuje w Warcie Poznań. To dla niego duży sportowy awans, bo do tej pory samodzielnie prowadził drugoligowe Wigry Suwałki. Teraz musi utrzymać w elicie Wartę, która po 14 kolejkach jest w strefie spadkowej. – W każdym moim klubie stawiane były mniejsze cele, często udawało się je realizować albo na tyle przynajmniej zbudować drużynę, że były realizowane w bliskiej przyszłości. Jeśli chodzi o Wartę, to cel końcowy jest tu jasny – mówi Dawid Szulczek. I podkreśla: - Chciałbym podążać do niego metodą mniejszych kroków i koncentruję się nad tym, by dobrze przygotować zespół do meczu z Wisłą Płock. Co mogę dodać od siebie i poprawić, to staram się zrobić i mam nadzieję, że efekty przyjdą szybko.

Warta podejmie Wisłę Płock w sobotę 20 listopada.