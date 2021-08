Już w 6. minucie pierwszą interwencję musieli podjąć sędziowie VAR (Piotr Lasyk i Marcin Boniek). W polu karnym Śląska Wrocław strzał na bramkę oddał Joseph Ceesay. Dosłownie chwilę później, wpadł w niego Diogo Verdasca, który wślizgiem próbował zablokować futbolówkę. Zawodnik Lechii Gdańsk upadł na murawę, a arbiter Jarosław Przybył nie dopatrzył się przewinienia. Sytuację od razu rozpoczęli analizować VAR-owcy, którzy dopatrzyli się błędu sędziego boiskowego i przywołali go do monitora.

Jarosław Przybył po dokładnej analizie tej sytuacji, zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego i ukaranie żółtą kartką Diogo Verasca za nierozważny faul. Zawodnik Śląska zaatakował rywala z dość dużym impetem, jednak nie na tyle, aby otrzymać za to czerwoną kartkę. Finalna decyzja sędziego jest prawidłowa i nie powinna budzić kontrowersji.

Do zdecydowanie bardziej kontrowersyjnej sytuacji doszło w 57. minucie, gdy sędzia Jarosław Przybył odgwizdał rzut karny dla Śląska Wrocław. W pole karne Lechii wbiegł Fabian Piasecki, który wygrał pozycję z Bartoszem Kopaczem i w efekcie znalazł się sam na sam z bramkarzem. Napastnik Śląska nie zdążył oddać strzału, gdyż upadł na murawę za co została podyktowana "jedenastka", a dodatkowo obrońca Lechii zobaczył żółtą kartkę za faul.

Śląsk - Lechia. Kontrowersje przy faulu

Oglądając powtórki trudno dopatrzyć się, w którym miejscu nastąpił potencjalny faul. Bartosz Kopacz, który znajdował się za Piaseckim ani nie pchnął rywala, ani nie podłożył mu nogi. Możemy dopatrywać się jakiegoś minimalnego kontaktu nogami, jednak żadna z powtórek nie ukazuje momentu, który można by uznać to za ewidentny faul. Gdyby sędziowie podtrzymali decyzję o "jedenastce" to z pewnością powiedzielibyśmy, że jest to miękki karny.

Tak samo tę sytuację ocenili sędziowie VAR, którzy uznali, że upadku zawodnika nie spowodowało zachowanie obrońcy. W związku z tym wezwali oni ponownie Jarosława Przybyła do monitora, aby ten na spokojnie ocenił to zdarzenie. Po analizie, arbiter odwołał rzut karny i anulował żółtą kartkę.. Trzeba przyznać, że decyzja VAR-owców była odważna, gdyż pojęcie oczywistego błędu arbitra w tym przypadku nie było moim zdaniem w 100% spełnione.

W 96. minucie bramkę na 1-1 zdobyła Lechia Gdańsk. Chwilę przed tym, gdy piłka wpadła do bramki doszło do starcia Łukasz Bejgera z Flavio Paixao, co długo sprawdzali sędziowie VAR. Zawodnik Lechii trafił swojego rywala w okolice głowy, jednak arbitrzy uznali, że obrońca Śląska i tak nie doszedłby do piłki. Z pewnością nie było to nierozważne zachowanie, a zatem decyzja o braku przewinienia wydaje się być prawidłowa. Gdyby Bejger miał szansę na walkę o piłkę, bądź uderzenie byłoby mocniejsze, to gol zostałby odwołany. Moim zdaniem nie był to oczywisty błąd, który powinni korygować sędziowie VAR.

Łukasz Rogowski