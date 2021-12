Śląsk Wrocław przegrał w Grodzisku Wlkp. z zespołem Warty Poznań, który dotąd zajmował miejsce w strefie spadkowej. Po wygranej 2-1 poznaniacy z tej strefy wyszli, zostały w niej Termalica Nieciecza, Górnik Łęczna i najsłabsza w sezonie Legia Warszawa. Dla wrocławian natomiast była to druga z rzędu porażka. Z ostatnich sześciu spotkań, czyli od pamiętnego rozbicia 5-0 Wisły Kraków na jej stadionie, zespół Śląska wygrał tylko raz. Ta kiepska passa zepchnęła go z czołówki ligowej aż na dziewiąte miejsce.

Śląsk Wrocław pokonany. Kibice wściekli

Przybyli do Grodziska Wlkp. kibice Śląska po meczu wezwali piłkarzy do płotu, gdzie mieli się wytłumaczyć ekipie wyjazdowej. - Zobaczcie, ilu nas przyjechało! - wołali. Zawodnicy potulnie podeszli - pierwszy Wojciech Golla, za nim Waldemar Sobota i reszta. Po nerwowej rozmowie graczy Śląska zmuszono do oddania koszulek. To symbol tego, że nie są godni ich nosić.





To kolejny wybryk kibiców polskiej Ekstraklasy, którzy sami wydają wyroki na piłkarzy, rozliczają ich, zabierają im koszulki, czy nawet - jak w wypadku Legii Warszawa - stosują przemoc.

