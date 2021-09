- Z powodu obostrzeń covidowych na stadion wejdzie tylko 13,5 tysiąca kibiców. Rosjanie targowali się do ostatniego dnia o 15 tys. Obiekt jest duży, mieści 50 tys. kibiców. Z meczu Polska - Senegal na MŚ Okkrytije Arena źle nam się kojarzy, trzeba ją trochę odczarować - powiedział Szczepanik.

Z powodu pandemii do Moskwy nie polecieli kibice Legii, gdyż nie otrzymaliby wiz na wjazd do Rosji, więc zespół Czesława Michniewicza będzie musiał sobie poradzić bez nich.



- UEFA zmieniła przepisy. Z zeszłym tygodniu zezwoliła na udział zorganizowanych grup kibiców w wyjazdowych meczach rozgrywek europejskich. Dzięki temu szykuję się na wylot do Moskwy grupy kibiców z Włoch i Anglii. Z kolei Rosjanie szykują się na wizyty u nich. Natomiast decyzja UEFA zapadła za późno, więc pierwszy mecz Legia gra w Moskwie bez wsparcia swych fanów - opowiada Szczepanik.





Moskwa z załamaniem pogody

Jaka w stolicy Rosji jest aura?

- Najgorsze jest to, że przyszło załamanie pogody. W poniedziałek było jeszcze 21 stopni Celsjusza, ale od wtorku oziębiło się do 10 stopni i aż do wiosny nie będzie już cieplej. Zaczęła się smutna jesień, na ulicach ludzie w kurtkach i kapturach. Szkoda, że pogoda nie poczekała ze dwa dni na mecz, byłby inny klimat - żałuje nasz korespondent.





Michniewicz tajemniczy. Skorzysta z Charatina i Kastratiego?

- Trener Michniewicz zapowiada niespodzianki w ustawieniu i składzie. Sądzę, że będzie chciał skorzystać z nowych nabytków Igora Charatina i Limira Kastratiego. Yuri Ribeiro debiut ma już za sobą, już go widzieliśmy w akcji - podkreśla.

Konferencja trenerów obu drużyn obfitowała w kontrasty.

- Rui Vitoria kłócił się z dziennikarzami, na koniec się obraził, krzyczał, że zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej i Portugalii. Potem Czesław Michniewicz zaczął opowiadać żarty o "ogurcach" rosyjskich, wspominał stare mecze Legii. Wszystkich rozbawił. Przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę, to jesteśmy dużo do przodu - uważa Artur Szczepanik.