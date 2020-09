- Dlaczego musi odejść Vuković? Na pewno nie dlatego, że Legia jest zespołem do kitu. Być może trener stracił kontakt z drużyną i przestał nad nią panować. Jeśli tak, to trzeba interweniować - mówi w rozmowie z Interią Jacek Gmoch, były selekcjoner reprezentacji Polski.

Jak dowiedziała się Interia, doszło już do wstępnego porozumienia między Czesławem Michniewiczem a Legią Warszawa. Obecny opiekun reprezentacji Polski U-21 ma zostać nowym szkoleniowcem mistrza Polski. Przedmiotem negocjacji pozostaje tylko okres współpracy, na jaki obie strony się zdecydują.

Planowana roszada to efekt słabej postawy Legii w bieżącym sezonie. Otwarcie nowego cyklu trzema zwycięstwami to jeszcze nie gwarancja zachowania trenerskiej posady przy Łazienkowskiej. Właśnie przekonuje się o tym Aleksandar Vuković.

- Trzeba dogłębnie znać sytuację, żeby ocenić, czy moment na zmianę szkoleniowca jest właściwy, i sądzę, że prezes Legii właśnie uznał, iż taką wiedzę ma - mówi Gmoch w rozmowie z Interią. - Na ogół jest tak, że jeśli nie ma wyników, to trenerzy odchodzą. Dlaczego musi odejść Vuković? Na pewno nie dlatego, że Legia jest zespołem do kitu. Być może stracił kontakt z drużyną i przestał nad nią panować. Jeśli tak, to trzeba interweniować i taką interwencję właśnie obserwujemy.