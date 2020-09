Aleksandar Vuković przestał pełnić funkcje pierwszego trenera Legii Warszawa. Stanowisko piastował od 2 kwietnia 2019 roku. Jego następcą będzie najprawdopodobniej Czesław Michniewicz.

Pogłoski narastające od niedzielnego wieczora znalazły potwierdzenie w faktach. Aleksandar Vuković nie jest już trenerem mistrza Polski. Legia Warszawa poinformowała o zakończeniu współpracy w poniedziałkowe południe.

Dymisja to efekt trzech kolejnych porażek przy Łazienkowskiej. Najbardziej bolesna była ta z Omonią Nikozja (0-2 po dogrywce), bowiem pozbawiła warszawian szans na awans do fazy grupowej Champions League. Potem doszły do tego ligowe przegrane z Jagiellonią Białystok (1-2) i Górnikiem Zabrze (1-3).



- Dzisiaj musieliśmy podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - powiedział prezes Dariusz Mioduski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

"Klub wkrótce poinformuje o kolejnych decyzjach związanych ze zmianami w sztabie I drużyny Legii Warszawa" - czytamy w oficjalnym komunikacie.



Kto będzie następcą serbskiego szkoleniowca? Wszystko wskazuje na to, że wybór padnie na Czesława Michniewicza. Mistrzowie Polski widzą selekcjonera reprezentacji U-21 u siebie do czerwca 2021 r. z opcją przedłużenia. Trener widzi współpracę inaczej: chce trzyletniego kontraktu i jasnej wizji projektu sportowego "pierwsza drużyna Legii".