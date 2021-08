Ostatnią konferencję prasową po remisowym meczu Lechii Gdańsk z Radomiakiem, trener Piotr Stokowiec, który jeszcze nie wiedział (?), że będzie zwolniony zaczał od słów Sir Alexa Fergusona: "Futbol, cholera jasna!" (w oryginale: "Football, bloody hell!"). Decyzja o jego rozstaniu z Lechią Gdańsk była dla wielu szokująca i ma tu zastosowanie to co powiedział Sir Alex.

Po weekendzie ma zapaść decyzja o jego następcy, ale wiele wskazuje na to, że będzie nim Tomasz Kaczmarek. To 37-latek dotychczas pełniący funkcję asystenta trenera Pogoni Szczecin, Kosty Runjaicia. Wcześniej Kaczmarek prowadził niemieckie zespoły z niższych lig: Stuttgarter Kickers, Viktorię oraz Fortunę Koln. Był też asystentem trenera w norweskim Stabaek. W przeszłości Kaczmarek był już przymierzany do pracy w sztabie Lechii Gdańsk.

Reklama

Dla wiernych widzów Ekstraklasy - Tomasz Kaczmarek to jest człowiek, który tłumaczy telewidzom wypowiedzi trenera Pogoni Szczecin, Kosty Runjaicia. Udało nam się dowiedzieć, że trener Kaczmarek już się pożegnał z drużyną Pogoni i po weekendzie uda się do Gdańska w celu finalizacji rozmów.

Maciej Słomiński