Po kuriozalnym golu Alexandra Gorgona "Portowcy” wywożą trzy punkty z pustego stadionu w Gdańsku.

Wyjątkowo przygnębiająco wyglądał w poniedziałek Stadion Energa. Nie dlatego, że był jesienny, wilgotny wieczór. Powodem była przeraźliwa pustka na 40-tysięczniku. Z dwojga złego chyba lepiej, żeby mecze były bez publiczności, niż miałoby nie być ich w ogóle.

Mogliśmy spodziewać się dobrego, ofensywnego meczu, do składu Lechii powrócił Kenny Saief, a w Pogoni zadebiutował syn sławnego słoweńskiego piłkarza Zlatko Zahovicia, Luka. Niestety byliśmy świadkami typowego ligowego "dżemu".

Zaczęło się od przewagi Lechii, a z wysokości trybun wydawało się, że krytykowana przy meczach reprezentacji murawa nie pomagała piłkarzom w rozgrywaniu akcji .



Lechia starała się skrzydłami, aktywni byli Omran Haydary i Conrado. Gdański Brazylijczyk z numerem "20" robił co mógł, ale bramkę niespodziewanie zdobył jego szczeciński vis-a-vis.

W 23. minucie "Portowcy" wyszli z kontrą, pomocnik Alexander Gorgon nie bardzo miał koncepcję co zrobić z piłką, wreszcie podał w pole karne, futbolówka minęła wszystkich i obok zaskoczonego Duszana Kuciaka wpadła do bramki. Gol z lekka kuriozalny i jak się okazało jedyny.

Gospodarze starali się wyrównać, ale głównym wynikiem ich starań były dwie dystansowe niecelne próby niezłego Tomasza Makowskiego i kontuzja stopera gości Mariusza Malca.

"Portowcy" czujnie stali na własnej połowie, w tej sytuacji lechiści próbowali wyrównać strzałami z daleka. W 57. minucie uderzał Conrado, w 61. Saief usiłował pokonać Dantę Stipicę z dystansu. Chwilę później głową groźnie uderzał niewidoczny Flavio Paixao, którego chwilę później zastąpił wychowanek Pogoni - Łukasz Zwoliński. Nie zmieniło to obrazu gry, Lechia miała inicjatywę, ale nie wynikało z tego nic konkretnego. To było przysłowiowe bicie głową w mur. Bolączką było też to, że żadne z licznych dośrodkowań nie mogło minąć pierwszego ze szczecińskich obrońców. Wydaje się, że pięć zmian zaordynowanych przez szkoleniowca gospodarzy niewiele wniosło do gry

Dzięki wygranej w Gdańsku Pogoń przeskoczyła Lechię w tabeli i jest szósta w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Piotra Stokowca mają w sezonie 2020/21 idealnie równy bilans - trzy wygrane i trzy przegrane. Wszystkie zwycięstwa odnieśli z ligowymi beniaminkami.

Maciej Słomiński, Gdańsk

7. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-10-19 20:30 | Stadion: PGE Arena | Arbiter: Marciniak Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 0 1 DO PRZERWY 0-1 A. Gorgon 23'

0 1 Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin Stipica Stec Triantafyllopoulos Malec Matynia Kucharczyk Dabrowski Gorgon Smolinski Kowalczyk Zahovič Kuciak Fila Kopacz Nalepa Pietrzak Haydary Kubicki Conrado Makowski Saief Paixao SKŁADY Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin Duszan Kuciak Dante Stipica Karol Fila 90′ 90′ David Stec 55′ 55′ Bartosz Kopacz Konstantinos Triantafyllopoulos 75′ 75′ Michał Nalepa 42′ 42′ Mariusz Malec Rafał Pietrzak 67′ 67′ Hubert Matynia 74′ 74′ Omran Haydary Michał Kucharczyk Jarosław Kubicki 66′ 66′ Damian Dąbrowski 64′ 64′ Conrado Buchanelli Holz 23′ 23′ 87′ 87′ Alexander Gorgon 73′ 73′ 80′ 80′ Tomasz Makowski 67′ 67′ Kacper Smolinski 79′ 79′ Kenny Saief 88′ 88′ Sebastian Kowalczyk 63′ 63′ Flavio Paixao Luka Zahovič REZERWOWI Zlatan Alomerović Jakub Bursztyn Mario Malocza 42′ 42′ Benedikt Zech Żarko Udoviczić 67′ 67′ 79′ 79′ Luís Carlos Machado Mata 79′ 79′ Maciej Gajos Kamil Drygas Egzon Kryeziu Kacper Kozłowski 80′ 80′ Mateusz Sopoćko 88′ 88′ Tomas Martins Podstawski 64′ 64′ Egy Maulana Vikri 67′ 67′ Maciej Żurawski 74′ 74′ Mateusz Żukowski Adrian Benedyczak 63′ 63′ Łukasz Zwoliński 87′ 87′ Santeri Hostikka