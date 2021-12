Na jednej z ostatnich konferencji prasowych przed przerwą w rozgrywkach trener Lechii Gdańsk Tomasz Kaczmarek, zupełnie nietypowo jak na ligowego szkoleniowca Ekstraklasy mówił m.in. że kadra jest zespołu jest zbyt liczna.

- Nasza kadra jest szeroka, ruchów transferowych zaplanowanych jest mało, poza tym nasza kadra jest za duża. Dla mnie najważniejsze jest, aby każdy zawodnik, który rano przychodzi do pracy miał realną szansę zagrać w następnym meczu, aby miał o co walczyć - zapewnił szkoleniowiec Lechii Gdańsk.



I słowa właśnie stają się ciałem - odchudzanie kadry po zakończeniu ligowej rundy zaczęło się dziać. Pisaliśmy o potencjalnym zainteresowaniu Warty Poznań, Omranem Haydarym.



Istnieje spore prawdopodobieństwo, że poziom niżej, na wypożyczenie odejdzie napastnik Łukasz Zjawiński, który grał niewiele więcej od Hayrady’ego. Po letnim transferze Stali Mielec "Zjawa" wystąpił w Biało-Zielonych barwach 18 minut w lidze i 14 minut w Pucharze Polski.



Lechia Gdańsk. Łukasz Zjawiński zostanie wypożyczony do Sandecji?

Udało nam się ustalić, że zainteresowanie 20-latkiem przejawia Sandecja Nowy Sącz. Po 20 kolejkach rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy, Sandecja plasuje się na piątym miejscu, które zapewniają grę w barażach o awans. Faktem jest, że piłkarze z gór nie należą do najskuteczniejszych, ich najlepszym strzelcem jest pomocnik Damir Šovšić z czterema golami. Jedyna bramka zdobyta dla Biało-Czarnych przez napastnika w bieżącym sezonie to gol Dawida Wolnego. To trochę mało, by myśleć o awansie. W większości spotkań w napadzie Sandecji grał bułgarski wieżowiec (197 cm), Swietosław Dikow, ale jego konto bramkowe pozostało dziewicze. W tej sytuacji przejście Zjawińskiego do Nowego Sacza, może wypalić i być korzyścią dla wszystkich stron transakcji.