Finansom Lechii Gdańsk przyjrzy się Klubowa Komisja Kontroli Finansowej UEFA. To organ, który na dwa lata zawiesił udział Manchesteru City w rozgrywkach pucharowych.

Rzadko się zdarza, by polskie kluby znalazły się na oficjalnej stronie internetowej europejskiej federacji piłkarskiej. Z rozgrywek międzynarodowych odpadają przecież jeszcze przed końcem wakacji. Tym razem UEFA uczyniła wyjątek i na swym portalu zamieściła informację o Lechii.

Gdański klub znalazł się w ekskluzywnym towarzystwie, obok między innymi francuskiego giganta, Olympique Marsylia. Nie są to jednak dobre nowiny.

Otóż, jak głosi komunikat, Lechia nie dostarczyła Komisji dokumentów świadczących iż jej działalność zbilansowała się w trwającym sezonie 2019/20. Nie zbilansowała, co oznacza, że koszty przekroczyły przychody. Co to oznacza? Teraz sprawą zajmie się Izba Orzekająca. Jakie mogą być konsekwencje? Na pewno możliwa jest kara finansowa, tak jakby Lechia nie miała dosyć kłopotów (w środę 4 marca kontrakt Rafała Wolskiego został rozwiązany z winy klubu - więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - KLIKNIJ ).

Gdańszczanom może również grozić wykluczenie z europejskich pucharów, jeśli się do nich zakwalifikują. "Biało-Zieloni" zajmują obecnie siódme miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Grają jeszcze również w Pucharze Polski - 11 marca zmierzą się w ćwierćfinale tych rozgrywek u siebie z Piastem Gliwice. Lechia broni tego trofeum zdobytego 2 maja 2019 roku w pamiętnym finale z Jagiellonią Białystok. Piłkarze za to trofeum wciąż nie otrzymali przewidzianych kontraktami bonusów. Do 31 marca 2020 roku trzeba przed rodzimą Komisją Licencyjną udowodnić, że nie ma się zobowiązań wobec innych podmiotów PZPN wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Czasu zostało niewiele.

MS



