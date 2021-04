Najpierw rozmowy z kluczowymi piłkarzami Lecha Poznań, dziś wieczorem w hotelu kolejne, a w perspektywie sobotni mecz z Rakowem Częstochowa, który trener Maciej Skorża nazywa "absolutnie kluczowym". - Z rozmów z piłkarzami bije jedna myśl przewodnia: zespół jest mocno nastawiony na to, by odwrócić złą kartę. Na to właśnie liczę - mówi z optymizmem trener Maciej Skorża.

- Żałowałem, że w tym tygodniu każda doba ma tylko 24 godziny. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas - mówi Maciej Skorża, który we wtorek rozpoczął pracę z piłkarzami Lecha Poznań. "Kolejorz" jest w PKO Ekstraklasie dopiero jedenasty, ma ogromną stratę do czołówki i minimalne szanse, aby jeszcze włączyć się do walki o puchary. Nowy trener Lecha Poznań powtarza jednak, że dopóki taka możliwość jest, jego zespół musi o ten cel walczyć. - Po cichu w to wierzę, mówiłem już, że nikt nie zabroni nam marzyć. To nasz obowiązek, by się do tej walki włączyć - twierdzi Maciej Skorża.

Raków - Lech. Maciej Skorża: lubię te południowe charaktery

Nowy trener Lecha Poznań bardzo mocno rozpoczął swoją pracę w klubie, jak wieść niesie, na każdej płaszczyźnie. Maciej Skorża lubi mieć bowiem wszystko pod kontrolą. Podczas transmisji wtorkowego treningu widać było, jak rozmawia z Pedro Tibą i Danim Ramirezem. Portugalczyk i Hiszpan to absolutnie kluczowi piłkarze w drużynie: ich świetna postawa, połączona z dobrą współpracą z Jakubem Moderem, była gwarantem dobrych wyników niemal rok temu. - Siła będzie w całej drużynie, ale o poszczególne elementy zespołu też trzeba dbać. Rozmowy z zawodnikami to jest to, co będę preferował. Dani i Pedro to południowcy, są otwarci, lubią rozmawiać. Uwielbiam te charaktery. Dużo rozmawiamy na różne tematy, żartujemy, to jest normalne. Mam tylko niedosyt, że ze wszystkimi nie udało mi się porozmawiać. Mam jeszcze chwilę do meczu, więc kilka rozmów dziś w hotelu odbędę - przyznaje nowy trener Lecha.

Raków - Lech. Maciej Skorża: kluczem jest motywacja

Maciej Skorża podkreślał kilka razy, że motywacja jego zawodników jest na odpowiednio wysokim poziomie, czym on sam był zbudowany. A przecież oglądając niedawne mecze, choćby z Cracovią czy Jagiellonią, można było mieć co do tego spore wątpliwości. Być może to Dariusz Żuraw nie był już w stanie wydobyć tych wartości z graczy. - Mecz z Rakowem nam sporo pokaże i w ogromnym stopniu zadecyduje, czy uda nam się zagrać w Europie. Jedziemy z takim właśnie nastawieniem, że to absolutnie kluczowe spotkanie i musimy zrobić wszystko, by je wygrać. Tak nastawiam drużynę - zapewnia szkoleniowiec Lecha Poznań.

Raków - Lech. Gdzie transmisja?

Mecz Rakowa z Lechem w sobotę w Bełchatowie - początek o godz. 17.30. Transmisja telewizyjna i transmisja internetowa - w Canal+ Sport.

Andrzej Grupa