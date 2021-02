Zaczyna to przypominać rundę jesienną - znów mamy kontuzje w szeregach defensywy Lecha Poznań. Tym razem jednak "Kolejorz" ma zmienników, których sprowadził zimą. Bez tego już na wstępie byłoby bardzo krucho.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. Stracony sezon dla Lecha? (Odcinek 2). Wideo INTERIA.TV

Kontuzjowani są bowiem Lubomir Satka i Thomas Rogne, z czego ten pierwszy poważniej. Słowacki obrońca miał problemy zdrowotne w pierwszej części sezonu, sam Lech zdradził, że piłkarz grywał często z mikrourazami, czego generalnie nie powinien robić. W tym roku jeszcze nie wystąpił, gdyż wciąż trenuje indywidualnie z powodu kontuzji. Doznał jej jeszcze podczas zgrupowaniw w Belek, gdy Lech grał towarzysko z Szachtarem Donieck. Skręcenie stawu skokowego nie było poważne, ale zawodnik trenuje indywidualnie. Wykonuje także sporą pracę na siłowni i z fizjoterapeutami.



Słowak powinien być do dyspozycji trenera Dariusza Żurawia za tydzień, co znaczy, że raczej nie zobaczymy go w meczu Pucharu Polski z Radomiakiem Radom, o ile dojdzie do niego w czwartek w Sosnowcu. Pod znakiem zapytania stoi też występ Lubomira Satki w ligowym starciu z Wisłą Płock w niedzielę, 15 lutego.

Thomas Rogne ma mniejszy problem

Reklama

Urazu nabawił się także norweski obrońca Thomasem Rogne, który miał uraz w meczu z Zagłębiem Lubin. "Człowiek-szklanka" jak mówią o nim kibice Kolejorza z racji jego ciągłych urazów znów nie dokończył meczu. Na szczęście w jego wypadku badanie USG nie wykazało poważniejszej kontuzji i Norweg będzie mógł od razu wrócić do treningu. W tym wypadku od trenera Dariusza Żurawia będzie zależało, czy wystawi go przeciwko Radomiakowi Radom i Wiśle Płock.

Z powodu urazów i rozsypania się defensywy Lech miał problemy w pierwszej części sezonu. Na szczęście teraz ma zmienników - sprowadził zimą Bartosza salamona, który na razie wydaje się trafionym transferem, a także Chorwata Antonio Milicia, któy w starciu z Zagłębiem Lubin zmienił kontuzjowanego Thoasa Rogne i dzięki temu debiutował. Wypadł obiecująco.



Najbliższy mecz Lecha Poznań - w czwartek 11 lutego o godz. 20.30 w Pucharze Polski z Radomiakiem Radom, o ile zima na to pozwoli.