- Nigdy nie powiedziałem, że ten sezon jest stracony. Mimo trudnych chwil nie widziałem ani jednego momentu zwątpienia. Mojego czy zespołu - mówi trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw. To może zaskakujące, ale Lech ma teraz... najlepszą ligową serię w sezonie.

Są to bowiem trzy kolejne wygrane mecze: 1-0 ze Śląskiem Wrocław, 2-1 z Wartą Poznań i 1-0 z Pogonią Szczecin. Mówienie o tym, że ciężki kryzys został zażegnany utrudnia jednak wpadka w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa. Przegrana 0-2 wyeliminowała poznaniaków z rozgrywek i wydawało się, że definitywnie zamyka szansę na grę w pucharach.



Lech jednak traci do trzeciego miejsca w tabeli siedem punktów, a do czwartej pozycji - tylko dwa. Trzecie gwarantuje udział w europejskich pucharach, a czwarta pozycja może dać taki awans, o ile Raków Częstochowa zdobędzie Puchar Polski i utrzyma się w czołowej trójce w lidze. To całkiem możliwe, więc przed Kolejorzem może otworzyć się dodatkowa szansa na podtrzymanie występów europejskich.



Lech Poznań nie wątpi w sukces

- Nie było zwątpienia ani we mnie, ani w zespole - mówi Dariusz Żuraw, który uważa, że Kolejorz w tej rundzie miał dwa trudne momenty -mecze z Wisłą Płock i Rakowem Częstochowa. - . Pewnie gdybyśmy te dwa starcia wycięli czy zagrali je inaczej, to można by mówić, że sytuacja jest lepsza - mówi szkoleniowiec i uważa reakcję zespołu na porażkę z Rakowem za dobrą. Poznaniacy wygrali w ramach tej reakcji w Szczecinie z Pogonią.

Trener Żuraw nie uważa, że sezon został stracony. - Nigdy tak nie powiedziałem, mimo tego, co pisano i mówiono. Wierze w ten zespół, wiem co mam do zrobienia - stwierdził. - Mam taki charakter, że nigdy nie odpuszczę. Dopóki są choćby matematyczne szanse na sukces, będziemy o ten sukces walczyć.